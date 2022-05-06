土耳其4月分通膨率年增近70% 創20年新高

（法新社伊斯坦堡5日電） 5日的官方數據顯示，土耳其4月分通貨膨脹年增率飆升至近70%，這對總統艾爾段構成巨大挑戰，他的「非傳統」經濟政策經常被指為國家經濟動蕩的罪魁禍首。

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國家統計局表示，4月分消費物價指數（Consumer Price Index）較前一年同期上漲69.97%，3月分則為上漲61.14%。

儘管如此，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）仍堅持認為，需要大幅降低利率以壓低飆升的物價，這與正統經濟觀念背道而馳。

由於里拉（lira）貶值推高能源進口成本，外國投資者現在正逐漸離開這個曾經充滿希望的新興市場。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行加劇能源價格飆升，並導致生產瓶頸惡化。

分析家指出，土耳其的通膨年增率達到執政黨正義發展黨（AKP）2002年上台以來的最高峰，很大程度上與艾爾段的非傳統經濟思維有關。

先前艾爾段還向號稱可獨立決策的中央銀行施壓，要求降息。

4月時，儘管各國央行都在升息抑制通膨，土耳其仍將基準利率維持在14%，連續第4個月按兵不動。

4月分消費物價指數漲幅最大的是交通運輸業，達到105.9%，而食品和非酒精飲料價格也上漲了89.1%。

倫敦藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）新興市場策略師艾希（Timothy Ash）在給客戶的報告中指出，土耳其的經濟問題「確實與食品和能源價格上漲有關，但也與土耳其貨幣政策嚴重失敗有關」。

他強調：「低利率會導致通貨膨脹，就是那麼簡單，這是事實。」他還批評艾爾段「試圖改寫經濟學，提出相反說法，這種經濟學就相當於指稱地球是平的。」

© 2022 AFP