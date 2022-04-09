在聯大表決俄國停權案棄權 南非總統與拜登對話

（法新社約翰尼斯堡8日電） 南非總統拉瑪佛沙今天和美國總統拜登進行電話交談，昨天在聯合國大會因俄羅斯入侵烏克蘭而表決是否將俄國在人權理事會的資格停權時，南非選擇棄權。

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拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）政府因為拒絕譴責俄羅斯血腥入侵烏克蘭而受到批評，拉瑪佛沙昨天則抨擊聯合國安全理事會（UN Security Council）「過時」，極需徹底改革。

數小時後，南非和其他57國在聯合國大會（UN General Assembly）表決與俄羅斯相關的提案時，決定棄權。這項決議案是要將俄國在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）的資格暫停，以懲罰俄國入侵烏克蘭。

這是南非第3次在有關俄烏戰爭的提案表決時，決定棄權。

拉瑪佛沙今天推文表示，他和拜登進行了一次「效果良好」的電話交談。

他在推文中寫道：「我們對烏克蘭衝突的看法相同，並一致認為，烏克蘭和俄羅斯必須停火和對話。」

美國白宮在公布兩人交談內容時說，拜登「強調雙邊合作的力量強大，以及俄羅斯進一步侵略烏克蘭為全球帶來的挑戰。」

白宮表示，拜登強調，「國際間對俄國侵烏必須做出清晰而一致的回應」。

南非媒體暗示，這通電話是拜登主動撥打給拉瑪佛沙。

南非對於烏克蘭戰事保持不結盟立場，且儘管國際間對俄國憤怒並加以譴責，南非仍倡言，談判是化解衝突的最佳選項。

© 2022 AFP