地中海地區再傳野火 法國南部數以千人緊急疏散

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（法新社馬賽17日電） 法國南部度假勝地聖托倍附近爆發野火，延燒4000多公頃，數以千人遭到預防性疏散，目前火勢仍十分猛烈。今年夏天地中海地區遭遇高溫與強風，好幾個國家都傳出野火災情。

法國消防單位今天表示，南部豪華度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）附近野火肆虐，數以千計民眾，包括露營營地的遊客已獲得疏散。

據法新社報導，約750位消防員與滅火飛機在高溫與強風的艱困條件下對抗熾焰。

消防單位發言人表示，「作為預防措施，數以千人已獲疏散，沒有受害者」，但補充表示大火「仍十分猛烈」。

法國是地中海數個國家遭受極端天氣與野火衝擊的最新案例。氣候科學家警告，因為人為全球暖化，這些狀況會變得越來越常見。

消防局指出，野火昨天在距地中海城市土倫（Toulon）100公里處竄出，快速延燒，截至今天清晨已經覆蓋超過4000公頃森林與灌木叢。

發言人表示，疏散作業主要在聖托倍以及村莊拉莫爾（Le Mole）與葛里摩（Grimaud）附近進行。

瓦爾省（Var）政府證實已經疏散數個露營區，並要求民眾避免壅塞聖托倍灣附近道路，好讓救難單位能進入區域。

據法媒表示，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，他今天將到達該區以視察情況。

整個夏天，地中海盆地地區野火燒不停，包括希臘、土耳其、西班牙、葡萄牙、阿爾及利亞與摩洛哥。11

© 2021 AFP