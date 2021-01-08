地球暖化加速 2020成紀錄上最熱一年

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（法新社巴黎8日電） 歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）今天表示，2020年和2016年都是紀錄上氣溫最高的年份，使地球持續快速暖化。

哥白尼氣候變化服務表示，2015年以來是紀錄上氣溫最高的6年，證明全球暖化是個持續且不斷惡化的趨勢。

美國國家航空暨太空總署（NASA）和英國氣象局表示，去年創紀錄的氣溫較工業化前的水準高出攝氏1.25 度；更加令人擔心的是，當時並未同時出現定期的聖嬰現象（El Nino），而這種自然天候現象曾令2016年平均氣溫增加攝氏0.2度。

美國環保團體「突破組織」（Breakthrough Institute）氣候和能源負責人豪斯法勒（Zeke Hausfather）告訴法新社：「顯而易見，在沒有聖嬰現象和反聖嬰現象影響下，2020年將是紀錄上氣溫最高的一年。」

聖嬰現象（El Nino）每2到7年出現一次，這時熱帶太平洋表面的溫暖水溫會使全球氣溫升高；至於目前出現的反聖嬰現象（La Ninas）則會產生相反的冷卻效應。

哥白尼氣候變化服務的負責人布諾坦普（Carlo Buontempo ）說：「2020年因為異常高溫而成為特別的一年。這再次提醒大家，為了避免未來發生不利的氣候衝擊，大刀闊斧削減排放迫在眉睫。」

2020年大西洋的颶風數量空前，連世界氣象組織（WMO）的颶風命名清單都不敷使用。

© 2021 AFP