地緣政治緊張加劇 2021年能源價格飆升

（法新社倫敦30日電） 2021年能源價格明顯飆升，天然氣、石油、煤炭、電力和碳交易價格都大幅上漲。這在很大程度上是生產方和消費方之間的地緣政治緊張重新加劇所致。

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德國商業銀行（Commerzbank）分析師蘭布雷特（Barbara Lambrecht）表示，「（能源）價格急遽上漲，可能是2021年商品市場最戲劇化的發展。」

在一片喊漲聲浪中，最引人注目的就是歐洲天然氣參考價格。荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）12月的價格來到每百萬瓦時187.78歐元，是年初的10倍高。

天然氣價格狂飆的一大原因是圍繞俄羅斯的地緣政治緊張局勢升高，歐洲1/3的天然氣都由俄國供應。

在近期俄羅斯與烏克蘭的衝突中，西方國家指責俄羅斯故意限制天然氣供應，以向歐洲施加壓力，並推動從俄羅斯通抵德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

批評人士認為，北溪2號管線將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴；烏克蘭更直接將其稱為「地緣政治武器」。

今年，隨着需求出現反彈，以及以石油輸出國家組織（OPEC）為首的產油國和俄羅斯等盟國僅溫和增產，原油價格也上漲了50%以上。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediate）在10月達到每桶85美元的7年高峰，隨後開始回落。

各國面臨轉向更潔凈能源的壓力之際，水漲船高的天然氣和石油價格也連帶導致煤炭價格上揚。

10月初，運往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普港口的煤炭價格達到每噸280美元，這幾乎是過去10年來價格的3倍。

這也進一步推高歐洲的碳交易價格，該價格12月首次上漲到每噸90歐元以上，約為年初水準的3倍。

電價也有驚人漲勢。法國12月宣布明年的交付電價將超過每百萬瓦時450歐元，是9月初時的4倍。

由於成本飆升對全球企業和消費者造成嚴重影響，能源價格上漲也加劇高通膨擔憂。

© 2021 AFP