執委會主席範德賴恩籲歐盟會員國 接納阿富汗難民

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（法新社馬德里21日電） 歐盟執委會主席範德賴恩今天呼籲歐盟會員國，接納來自喀布爾的阿富汗難民，並承諾歐盟將會提供金融支援。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）走訪西班牙東北部一座軍事基地後表示：「對於無法返回或待在家中的那些人，我們必須提供替代選項。」那座軍事基地將充當接待中心，接待來自喀布爾的先前為歐盟工作的阿富汗人。

範德賴恩又說：「這意味，首先我們必須為需要我們保護的那些人，提供由我們籌畫的合法且安全的全球性途徑。」

她表示，所有曾在阿富汗派駐代表團的歐盟會員國，必須草擬適當配額，讓那些有需要者能獲得保護。

「歐盟執委會已準備好研究必要預算手段，支援將會採取行動並協助重新安置難民的歐盟會員國。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）以及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也前往位於托雷洪-德阿爾多斯（Torrejoin de Ardoz）的那座基地視察。

桑傑士表示，可收容800人的這個中心，將用來接待抵達的阿富汗人及其家屬，他們其後將被安頓至歐盟各國。

桑傑士又說，一些國家已同意接納前歐盟僱員，包括丹麥和若干波羅的海國家，但未詳細說明。

© 2021 AFP