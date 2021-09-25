執政黨選情告急 梅克爾喊出投穩定一票

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（法新社慕尼黑24日電） 德國聯邦議院（Bundestag）將在9月26日大選，即將卸任的總理梅克爾今天呼籲民眾，基於德國穩定，應把票投給她的黨內接棒者拉謝特（Armin Laschet）。

由瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）帶領的數十萬氣候環保人士走上德國大街小巷，要求改變和更多環保，讓即將卸任的梅克爾坦承全球暖化是一大挑戰。

但她表示，最好的保護措施「不是靠禁令和命令」，而是透過技術進步，她同時也提醒選民，由誰領導歐洲龍頭的德國相當重要。

梅克爾疾呼年長選民：「為維持德國穩定，拉謝特必須成為總理，基民/基社聯盟（CDU/CSU）必須成為最強大的力量。」

60歲的基民/基社聯盟總理候選人拉謝特，民調支持度一直落後社民黨（SPD）的蕭茲（Olaf Scholz）。

選前最終民調顯示，蕭茲的社民黨支持度為25%，拉謝特的保守派基民/基社聯盟22%，差距已在誤差範圍內，使得這次德國選情成為近年來最不可預測的大選之一。

德國綠黨民調現排名第3，很有可能成為德國下屆聯合政府的一員。

社民黨目前以少數黨之姿與基民/基社聯盟組閣，現任副總理兼財長的蕭茲也大力催票，表示在梅克爾執政16年後，現在是「德國該有嶄新開始」的時刻。

他說：「我們需要改變，要一個由社民黨領導的政府。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP