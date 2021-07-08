基地遇襲後 美駐伊拉克使館附近遭火箭攻擊

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（法新社巴格達8日電） 美軍駐伊拉克與敘利亞基地遭遇火箭與無人機攻擊後，伊拉克軍方表示，今天清晨有3枚火箭朝美國駐伊拉克大使館射出。

伊拉克軍方說，美國大使館本身沒有被擊中，但巴格達戒備森嚴的綠區內，有3個鄰近地區遭火箭襲擊。

聯軍表示，昨天有14枚火箭朝西部安巴省（Anbar）美軍駐紮的空軍基地射出，造成兩名人員輕傷。

監控極端團體的美國非政府組職賽德情報集團（SITE intelligence group）說，一個稱為「穆罕迪斯旅的復仇」（Revenge of al-Muhandis Brigade）的什葉派武裝組織聲稱犯案，並誓言將擊退「殘暴的佔領行動」。

聯軍發言人馬洛托（Wayne Marotto）在推特發文說，昨天有數枚火箭落在阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地與周圍地區，又說當地有數棟民宅與一座清真寺也受損。

詢及暴力衝突再起時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「這些攻擊反映並代表出，獲伊朗撐腰的民兵組織從根本上對伊拉克的主權與穩定構成風險。」

在敘利亞，美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）說，他們在東部奧馬爾油田（Al Omar oil field）的基地附近擊退了無人機攻擊，又說無人機沒有造成任何損害。

© 2021 AFP