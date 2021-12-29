基爾喬斯：澳網若缺三巨頭將會是場災難

（法新社墨爾本29日電） 澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天公開向納達爾和喬科維奇喊話，敦促他們參加澳洲網球公開賽，還說「三巨頭」若缺賽將會是場「災難」。

廣告 繼續瀏覽後續

膝蓋動刀仍在休養的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）已決定退出，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）則確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前計畫不明。

目前世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）在今年參賽名單上，但他不願公開說明自己有無接種COVID-19疫苗，讓外界懷疑他是否會出賽。

基爾喬斯表示，澳網不能少了各拿下20座大滿貫冠軍的「三巨頭」。他說：「如果3人都沒參賽，將會是場災難，對於球迷和喜歡網球的人來說，這絕對是場災難。」澳網公開賽下月17日將在墨爾本開打。

他告訴「墨爾本世紀報」（Melbourne Age Newspaper）：「這雖然是個讓一些年輕人嶄露頭角的好機會，但整體來說，我們確實需要他們參與這項運動。」

基爾喬斯說，他並不清楚喬科維奇接種疫苗的情況。他說：「我祝他耶誕假期愉快，也希望他能儘可能出賽。如同我之前所說，我認為費德瑞、納達爾和喬科維奇都須參賽。」

基爾喬斯自9月底後就因膝蓋受傷未出賽，目前世界排名滑落至93。他表示，很期待在家鄉球迷面前有所表現。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP