基督城槍案拍成電影 紐西蘭總理批畫錯重點

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（法新社威靈頓14日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天批評一部計畫開拍、講述她因應2019年基督城清真寺攻擊事件的電影，稱這部電影的時機點不佳，且畫錯重點。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）上周報導，電影「他們就是我們」（They Are Us，暫譯）計畫描述一名白人至上主義槍手2019年3月15日在2座清真寺發動攻擊，釀成51人喪命、40人重傷的慘劇。

「好萊塢報導」形容這部描述阿爾登因應這場暴力事件的電影是「激勵人心的故事」。

阿爾登表示，這場攻擊事件對許多紐西蘭人來說依舊「餘悸猶存」。

她表示，電影製作人未曾就這部電影諮詢過她的意見。澳洲女星蘿絲拜恩（Rose Byrne）將在片中飾演中間偏左的阿爾登。

阿爾登向紐西蘭電視台（TVNZ）表示：「就我個人看來，這部電影對紐西蘭來說來得太快，紐西蘭人仍餘悸猶存。」

她說：「某種程度上來說，還有很多故事應該被說出來，我不覺得我的故事屬於其一，應該是（受害）社群的故事、（受害）家屬的故事。」

基督城清真寺攻擊案為紐西蘭近代史上死傷最慘重的大規模槍擊事件，阿爾登憑藉具同理心和包容力的處理方式，包括穿戴頭巾會見哀悼者，廣泛獲得外界肯定。

這部電影的片名出自阿爾登在這起暴行後立刻承諾支持穆斯林社群，並加強槍枝法令的演說。

當時她表示：「許多直接受槍擊影響的人，可能都是來到紐西蘭的移民，甚至可能是難民，他們選擇紐西蘭為家，這裡就是他們的家。他們就是我們的一份子，反而這些施暴的人不是。紐西蘭不容如此極端和前所未有的暴力。」

由全國伊斯蘭青年協會（National Islamic Youth Association）發起呼籲電影製作停工的請願活動，已超過5萬8000人連署。

協會指出，提案拍攝的電影「冷落了受害者和倖存者，反而着重一名白人女性的應變作為」。

穆斯林社群提倡人士邁爾（Guled Mire）向紐西蘭電視台旗下新聞部門1 News表示，他認為這部電影「令人反感」，「完全符合這種白人救世主心態」。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP