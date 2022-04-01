基輔官員：俄軍撤出車諾比核電廠 帶走烏克蘭軍人

（法新社基輔31日電） 烏克蘭官員今天說，俄羅斯軍人在佔領烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠數周後撤出，但帶走他們俘虜的烏克蘭軍人，人數不明。

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烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在通訊軟體Telegram引述核電廠員工說法發布聲明說：「俄羅斯佔領者逃離車諾比核電廠時，帶走他們自2月24日起擄為人質的烏克蘭國家衛隊（National Guard）成員。」

目前還不清楚有多少烏克蘭軍人被帶走。

今天稍早，負責管理車諾比禁區的政府機構說，所有俄軍都已離開，並在臉書（Facebook）發文說：「車諾比核電廠區域已不再有任何外來者。」

烏克蘭國家核電公司稍早說，俄軍離開時，「分兩列往烏克蘭與白俄羅斯邊境行進」，有「少數」俄軍還留在核電廠區。

烏克蘭國家核電公司表示：「也有跡象顯示，一群包圍斯拉夫蒂奇鎮（Slavutych）的俄軍目前也在整隊移師白俄羅斯。」車諾比核電廠員工住在斯拉夫蒂奇鎮。

自俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，外界擔憂車諾比核電廠輻射有升高的風險。

1986年4月26日，車諾比核電廠的第4號反應爐爆炸，釀成全球最嚴重的核災，造成數以百計的民眾死亡，並導致放射性污染往西擴散到歐洲各地。

© 2022 AFP