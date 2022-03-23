基輔爭奪戰一觸即發 烏克蘭部隊嚴陣以待

（法新社基輔23日電） 俄羅斯入侵已近一個月，俄軍朝烏克蘭首都基輔西北方和東方的推進行動似乎已停止，城內居民趁着宵禁喘口氣並做好準備。基輔到處堆着沙袋和武器，隨時可派上用場。

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商店奉命歇業，居民應要求待在家中，基輔有如一座鬼城，倒是防空警報聲和遠處爆炸聲經常打破寂靜，而地標性建築聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）的金色圓頂在春天的陽光下閃耀着。

曾拿下世界拳擊冠軍的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）實施了周一到周三早上的宵禁，並告訴平民，一旦防空警報響起，就避往防空洞內。

在戰前教德語的亞歷克西（Alexis）帶着法新社採訪組穿梭基輔各地點，他說：「對入侵一開始就處在壓力下的人們來說，這是稍微喘口氣的機會。」

自從俄羅斯2月24日入侵以來，基輔的350萬居民已有許多外逃，其中大部分是婦女和兒童。

留下來的多半是老年人和守衛城市的人，後者包括軍隊以及加入志願防衛隊的人。

加入志願衛隊的29歲律師科斯特茨基（Maxym Kostetskyi）說，宵禁的感覺「像是休息時間」，尤其目前已經是溫暖的春天。

他說：「我們不知道俄軍是否會繼續設法包圍這座城市，但我們的信心已增強許多，士氣高昂。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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