基輔籲烏東民眾即刻撤離家園 以免遭遇攻擊

（法新社基輔6日電） 烏克蘭指控俄軍在首都基輔附近大肆屠殺，街道上四處可見平民遺體，美國和英國今天宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，基輔當局也警告烏東居民「即刻」離開，以免遭遇攻擊。

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白宮對俄羅斯銀行和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的兩名女兒祭出制裁，英國則制裁俄國兩家銀行，並矢言在年底前排除所有俄羅斯石油和天然氣進口。

烏克蘭指控俄軍撤出基輔周邊地區後，布查鎮（Bucha）等地屍橫遍野，數以百計平民陳屍街頭，震驚國際社會。

美國總統拜登在華府譴責俄軍在布查鎮的駭人之舉。他說：「平民慘遭冷血處決，遺體被扔到亂葬崗，讓全世界看到這殘酷且不人道的一面，還理直氣壯。」

克里姆林宮否認有關俄軍在布查鎮屠殺平民的指控，反控這是烏克蘭一手杜撰的「假造」影像，還說這是「粗魯和憤世嫉俗的挑釁行為」。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天警告，俄羅斯恐對烏東地區發動攻擊，敦促哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等地居民即刻撤離。

她在加密通訊軟體Telegram寫道：「現在必須這麼做，因為人們之後將受到攻擊並面臨死亡威脅。」

自俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭以來，已導致數以千計人喪生，超過1100萬人流離失所。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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