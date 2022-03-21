基輔購物中心遭俄軍炮轟 增至6死

（法新社基輔21日電） 烏克蘭首都基輔市區Retroville購物商場晚間遭俄羅斯軍隊炮轟，造成至少6人喪生。緊急救援人員今天在現場尋找其他罹難者的遺體。

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法新社記者表示，目前已尋獲6具屍體。這棟10層樓的購物商場遭強大火力炮轟，停車場的車輛全毀，地面上炸出一個寬達數公尺的大洞。

被燒得焦黑的購物商場今天上午仍冒出黑煙，建物的南側全毀，其中包括停車場內一處健身中心。

燒到變形的金屬和瓦礫碎片散落數百公尺遠，消防隊員和士兵在現場尋找罹難者屍體。

法新社記者表示，昨晚攻擊當時，轟然一聲巨響震撼整個市區，購物商場冒出熊熊火光。

緊急服務部門在社群網站臉書（Facebook）表示，「敵軍炮轟」引發購物商場數個樓層的大火，以及多輛車起火燃燒。

緊急部門發布的監視器畫面顯示，巨大爆炸產生蕈狀雲，接着是連串的小型爆炸。其他錄影畫面則顯示，消防人員從斷垣殘壁中拉出至少一人，全身覆蓋著瓦礫灰塵。

烏克蘭軍隊士兵封鎖現場，並警告可能會有未爆彈，提醒記者不要靠近。

購物商場附近住宅區的住家玻璃遭強大的爆炸威力震碎，當地的居民表示，他們數日前曾經在購物商場附近看到一座移動型火箭發射器。

基輔（Kyiv）過去一周來遭到一連串空襲，20日清晨一處公寓遭擊中造成5人受傷。

© 2022 AFP