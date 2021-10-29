堅持生理性別不能改挨批 英哲學教授辭職

（法新社倫敦29日電） 英國薩塞克斯大學哲學系教授史托克堅信生理性別不能改，而成為跨性別人權與言論自由兩派勢力拉鋸的爭議焦點。被指控為控跨性別恐懼症的史托克，於28日辭去教職。

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史托克（Kathleen Stock）的信念是，人們可以改變自己的性別，但不能改變生理性別，引發維權人士撻伐並要求解聘她。

這是英國大學院校發生類似連串爭議的最新一起，包括若干力挺史托克的多位內閣大臣目前正在推動立法，以規範英格蘭境內各大學保護言論自由。

史托克28日表示，儘管校方領導階層在這個議題上採取「令人欽佩且正直」態度，不過歷經「非常艱難的數年後」，她決定辭去薩塞克斯大學（University of Sussex）教職。

學校發布離職公告後，她在推特發文說：「我希望其他面臨同樣處境的學術機構能夠由此汲取教訓。」

薩塞克斯大學發表聲明說，校方「力挺並堅定捍衛她行使學術自由與言論自由，以及免於任何形式霸凌及騷擾的權利，我們先前寄望史托克教授會認為她能重返工作崗位，且我們原本會支持她」。

這位女教授先前曾抱怨，因擔憂在校園內人身安全，她無法出席辯論。

© 2021 AFP