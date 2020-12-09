報告指中國搜集大數據 加緊濫捕新疆穆斯林

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（法新社北京9日電） 總部設在美國的非政府組織「人權觀察」今天發布報告指出，中國利用舉報可疑行為的電腦程式在新疆「任意」挑選並逮捕穆斯林，這份報告詳述大數據在鎮壓新疆地區所扮演的角色。

人權觀察（Human Rights Watch）表示，一份外泄的警察資料上列出超過2000名在新疆阿克蘇（Aksu）地區被拘押者的名單，這是中國如何利用電腦科技變本加厲壓迫穆斯林的進一步證據。

中國的新疆政策受到國際社會越來越多批評。人權團體表示，至少有100萬維吾爾族人與其它主要是穆斯林的少數民族，被關押在「再教育營」。但中國稱這是職業訓練中心，目的是滅除恐怖主義與提升就業機會。

北京政府近年以反恐為名，大幅增加在新疆的監控經費，在各地裝設臉部辨識、虹膜掃描、DNA搜集和人工智慧設備。

人權觀察表示，他們從一位匿名人士取得這份名單，上面詳列從2016年中到2018年年底遭到拘押的人。這個消息來源之前曾提供阿克蘇一處設施內的影音資料。

人權觀察舉一位遭拘押「T女士」（Mrs T）的例子，她遭監禁的原因是「和某些敏感國家有關聯」，資料上寫道，她曾接到許多來自一個外國號碼的電話。而事實上，這些電話是她的姊姊打來的。

人權觀察研究人員與這名姊姊談話後了解，她妹妹在新疆遭警察訊問，並被關進再教育營，自此後她未再能直接與新疆的家人連繫。

人權觀察說，這些人是被一個稱為「一體化聯合作戰平台」（Integrated Joint Operations Platform，IJOP）的電腦計畫舉報。這個平台搜集新疆監視系統的資料，然後再由官員決定是否將遭舉報的人送到再教育營。

但資料顯示，「絕大多數」被舉報者的行為都符合當局認定的合法行為，例如與海外親屬通電話。拘押名單上約只有10%的人涉及恐怖主義或極端主義。

根據法新社取得的部分名單內容，許多人被拘押的原因只是「聯合平台」標示了他們。

基於擔心外泄名單者的安全，人權觀察未公布全部名單。

阿克蘇政府與新疆當局尚未回應法新社的置評請求。

© 2020 AFP