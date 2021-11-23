報告：不良飲食不僅危害人類健康 也會破壞地球環境

（法新社巴黎23日電） 今天公布的一份評估報告指出，受到食物過多或不足影響，全球有近半人口營養不良，這對人類健康和地球環境都會產生廣泛影響。

廣告 繼續瀏覽後續

全球營養報告（Global Nutrition Report，GNR）是對全球營養與相關健康問題的年度調查分析。最新報告發現，目前全球48%的人不是吃太少就是吃太多，不良飲食導致他們超重、肥胖或是體重過輕。

報告指出，依照目前的速度，世界衛生組織（WHO）設定的9項「2025年全球營養目標」中，將有8項無法達成。

上述目標包括減少兒童消瘦（child wasting，指相對其身高而言，兒童體重過輕）、發育遲緩（child stunting，指相對其年齡而言，兒童身高太矮），以及成人肥胖。

報告估計，如今全球有近1.5億名5歲以下兒童發育遲緩；超過4500萬名兒童有消瘦狀況，近4000萬兒童超重。

研究人員也發現，全球有超過40%、即22億個成人超重或肥胖。

GNR獨立專家小組主席米察（Renata Micha）告訴法新社，「自2010年以來，不良飲食造成的可避免死亡人數增加了15%，現在不良飲食占所有成年人死亡人數的1/4。」

米察還說，「全球調查顯示，我們的飲食在過去10年中都沒有改善，現在這對人們健康和地球環境構成重大威脅。」

GNR估計，到2030年為止，全球營養支出必需每年增加近40億美元，才能達到減少發育遲緩、兒童消瘦、產婦貧血，以及增加母乳餵養的目標。

© 2021 AFP