報告：輝瑞、BioNTech和莫德納每分鐘6.5萬美元入袋

（法新社華盛頓16日電） 根據最新分析報告，美國輝瑞大藥廠、BioNTech和莫德納，因研發的疫苗高度成功，三家公司平均每分鐘入袋6.5萬美元，而貧窮國家仍有許多人未接種疫苗。

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「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）表示，這三家公司將大部分的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗賣給富有國家，卻對低所得國家棄而不顧。

人民疫苗聯盟根據三家公司的財報數據估算，它們今年稅前獲利總計340億美元，換算後相當於每秒賺逾1000美元，每分鐘6萬5000美元，或每天9350萬美元。

人民疫苗聯盟旗下成員非洲聯盟（African Alliance）的通訊主管謝雲（Maaza Seyoum）說：「少數幾家公司每小時獲利數以百萬計美元，令人厭惡。」

「輝瑞（Pfizer）、BioNTech 和莫德納（Moderna）利用它們的獨佔地位優先處理獲利最豐的富有國家合約，卻對低所得國家棄而不顧。」

人民疫苗聯盟表示，輝瑞和BioNTech已運交給低所得國家的疫苗不到1%，莫德納也才0.2%。

目前，低所得國家有高達98%的民眾未完整接種疫苗。

相較之下，阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）則以非營利為原則提供疫苗，儘管這兩家公司先前表示，預期在疫情逐漸平息後，將會結束這類安排。

人民疫苗聯盟表示，儘管獲得公共資金挹注超過80億美元（約新台幣2224億元），輝瑞、BioNTech和莫德納拒絕接納外界呼籲，透過世界衛生組織（WHO）將疫苗技術移轉給中低所得國家的廠商，以提高全球供應量，壓低疫苗價格，拯救數以百萬計生命。

人民疫苗聯盟表示，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）批評技術移轉是「危險想法」，但WHO本月稍早批准印度研發的疫苗Covaxin，證明發開中國家也有能力和技術。

© 2021 AFP