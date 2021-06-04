報導樞機主教性侵案 澳洲媒體違禁言令罰110萬澳元

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（法新社雪梨4日電） 澳洲10多家大型新聞機構因違反法院禁止報導樞機主教派爾（George Pell）2018年性侵兒童遭定罪案的法院禁言命令，今天遭判處110萬澳幣（約新台幣2334萬元）罰金。

這些新聞機構因漠視法庭禁言令被認定犯下21項藐視法庭罪。派爾涉嫌對兩名唱詩班男童伸出魔爪，遭定罪服刑一年後，上訴案在聯邦高等法院判決出現大逆轉，判定派爾無罪。

這些新聞機構總計被判處110萬澳幣（約新台幣2334萬元）以及另支付65萬澳幣（約新台幣1380萬元）法庭費用。

這些新聞機構已與法院達成認罪協商，因此針對18 名記者與編輯的蔑視法庭指控遭撤銷。若被定罪，這些記者與編輯恐得入監服刑。

在今天的判決中，維多利亞州最高法院法官狄克森（John Dixon）表示，被告先前的認罪答辯「沒有展現出很大程度的悔意和懺悔」，而是刻意保護員工免遭定罪。

大部分罰金是針對澳洲最大兩家媒體集團旗下報紙和網站，即梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）與九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment）。

© 2021 AFP