報導：魔術明星中鋒佛契維奇交易至公牛

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（法新社紐約25日電） NBA交易大限在台灣時間26日凌晨3時截止，權威運動媒體ESPN報導，奧蘭多魔術隊將明星中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）交易至芝加哥公牛隊。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，魔術將蒙特內哥羅籍的佛契維奇與大前鋒艾密努（Al-Farouq Aminu）送往公牛，換來公牛中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）、前鋒波特（Otto Porter Jr.）及2021、2023年的首輪選秀權。

這項交易似乎是魔術隊重建的一環，稍早前也傳出魔術把法國籍後衛福尼耶（Evan Fournier）賣到波士頓塞爾蒂克，換來兩個第二輪選秀權。

30歲的佛契維奇曾兩度當選明星球員，過去幾年無疑是鎮隊之寶，本季平均砍下24.5分是生涯最佳，另抓下11.8個籃板。

佛契維奇2019年與魔術簽下4年1億美元的合約，如今合約還剩兩年。他在2011年選秀會由費城76人隊於首輪第16順位選中，新秀球季結束後被交易到魔術，生涯場均16.7分、10.3籃板。

© 2021 AFP