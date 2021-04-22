報複核設施附近遇襲 以色列空襲敘利亞釀1死3傷

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷22日電） 自敘利亞境內發射的一枚飛彈，擊中以色列南部秘密核子設施附近後，以色列今天凌晨對敘利亞展開報復空襲，造成1名敘利亞官員喪命以及3名士兵受重傷。

自從敘利亞境內2011年爆發內戰以來，以色列經常對敘利亞展開空襲，大部分鎖定伊朗人和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊以及政府軍為攻擊目標。

在以色列於今天凌晨發動報復空襲前，自敘利亞發射的一枚飛彈，飛向狄莫納（Dimona）核子反應爐所在的以色列南部。

以色列軍方表示，距離那個核子設施不遠的阿布格倫納（Abu Qrenat）貝杜因族（Bedouin）村莊空襲警報聲大作，以色列軍方其後空襲敘利亞境內多個防空陣地。

不到2周前，伊朗納坦茲（Natanz）核子設施發生爆炸，德黑蘭當局指控其宿敵以色列搞恐怖破壞。

以色列國防軍發推文表示：「自敘利亞境內朝以色列南部尼格夫（Negev）發射一枚地對空飛彈。我們做出回應，攻擊發射飛彈的那個防空陣地以及敘利亞境內其他地對空飛彈陣地。」

設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列展開的報復空襲，造成1名敘利亞官員喪命以及3名士兵受重傷，並稱以色列的空襲行動摧毀多個防空陣地。

國營敘利亞新聞社（SANA）報導稱，以色列空襲造成若干實質損失，但敘利亞防空部隊成功攔截大部分來襲飛彈。

以色列方面尚未傳出任何傷亡或損害消息。

© 2021 AFP