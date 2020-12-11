場上場下都具影響力 詹姆斯獲選時代雜誌年度運動員

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（法新社洛杉磯10日電） 詹姆斯場上場下都發揮影響力，除率洛杉磯湖人奪得美國職籃NBA總冠軍，也不斷為社會議題發聲，今天被「時代雜誌」選為2020年的年度運動員。

幾天前，詹姆斯（LeBron James）才剛獲選為「運動畫刊」（Sports Illustrated）的其中一位年度最佳運動員。

時代雜誌（Time magazine）稱讚詹姆斯創立的非營利組織「不只是一張選票」（More Than a Vote），稱這個組織並非支持特定候選人，而是鼓勵非裔公民和其他人行使他們的投票權。

時代雜誌指出，這個組織提議利用體育場館作為投票所，以在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）期間，能提供更大的空間，讓民眾可以在維持社交距離的情況下投票，同時也在全美各地招募了超過4萬名的選務人員。

時代雜誌中寫道說：「在每個階段，詹姆斯都號召運動員支持此事，在推特（Twitter）上對4800萬追蹤者宣傳『不只是一張選票』，更讓自己成為一塊活看板，在練球時穿着『不投票就等死』（Vote or Die）的T 恤。」

這是2020年在體育圈的活動中，最引人注目的例子。

相較於美國職籃NBA指標性球員喬丹（Michael Jordan）對政治及社會議題發聲，時代雜誌稱詹姆斯「建立起一個商業影響力和政治原則並存的新典範」。

「他為運動用品大廠耐吉（Nike）、美國電信巨擘AT&T、零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）與其他大品牌代言，且是全球最頂尖的推銷員之一，他摒棄了『政治和社會參與對運動員來說是個干擾』這樣過時的觀念。」

時代雜誌指出，在尋求個人第4座NBA總冠軍之際，他生涯首度拿下助攻王，他在場內、外的成功，顯示了運動員「如今可以把人性的光輝帶進比賽」。

時代雜誌說：「2020年，詹姆斯在球場上、商場上都同樣十分成功，但他獲得如此廣泛認同的最大原因，是他利用這些成功，來關心那些如同他曾經歷過，為了生活而掙紮的人們。」

© 2020 AFP