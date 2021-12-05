塔利班傳草率處決前安全部隊成員 西方譴責

（法新社華盛頓4日電） 人權團體披露阿富汗前安全部隊成員遭「塔利班」（Taliban）「草率處決」之後，美國和西方國家今天群起譴責，要求儘速調查。

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美國、歐洲聯盟（EU）、澳洲、英國、日本、加拿大、紐西蘭、羅馬尼亞、烏克蘭和數個歐洲國家發布聲明指出：「我們相當關切人權觀察（Human Rights Watch）等團體所記錄、阿富汗安全部隊前成員遭到草率處決與被失蹤的通報。」 「我們強調，這些外傳的行動構成重大的侵犯人權情事，與塔利班宣布的特赦背道而馳。」

這些國家並要求阿富汗新領袖，確保特赦在全國各地、各層面實施。

人權觀察本周稍早公布報告，報告記載8月中至10月期間，向塔利班投降或被塔利班逮捕的47名阿富汗國家安全部隊（Afghan National Security Forces）前成員、軍方人員、警察、情報探員，遭草率處決或強迫失蹤。 聲明指出：「必須迅速且透明地調查據報案件，追究負責人的責任，並必須清楚公布其措施，以立即嚇阻更多的殺害與被失蹤。」 美國支持的喀布爾政府8月間遭塔利班推翻，讓塔利班在相隔20年後重新掌權。20年前，塔利班政府遭美國部隊驅逐，終結他們對婦女殘暴、未尊重人權等行徑，現在的塔利班領袖掌權後急於取得國際認可，矢言新政權將改頭換面。

但新政府卻仍持續進行暴力懲罰，儘管他們承諾特赦前政府軍隊，但「可信指控」揭露塔利班重新執政後進行報復性殺害，讓聯合國深表關切。

© 2021 AFP