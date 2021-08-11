塔利班兵臨城下 阿富汗總統急赴北方大城坐鎮

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（法新社喀布爾11日電） 塔利班（Taliban）武裝分子在不到一周內，佔領阿富汗逾1/4省會。軍情告急下，阿富汗總統甘尼11日飛往四面楚歌的北部重鎮馬薩里沙利夫，以提振遭到圍攻政府軍的士氣。

甘尼（Ashraf Ghani）抵達馬薩里沙利夫（Mazar -i-Sharif）之際，塔利班在一夜之間攻陷費薩巴（Faizabad），成為6日以來第9個淪陷的城市。

塔利班逐步進逼人口約50萬的馬薩市郊之際，甘尼與當地強人努爾（Atta Mohammad Noor）和惡名昭彰的軍閥杜斯坦（Abdul Rashid Dostum），就如何捍衛這座城市進行會談。

一旦馬薩失守，將對喀布爾政府帶來災難性打擊，也代表政府對北部的控制徹底崩潰，這個地區長期以來都是對抗塔利班的堡壘。

甘尼抵達馬薩前數小時，官方社群媒體帳戶發布照片，顯示杜斯坦和突擊隊員在喀布爾登上一架飛機，準備飛往馬薩。

阿富汗內部衝突引發的長期戰爭自5月以來急遽升溫，當時以美國為首的聯軍展開最後階段撤軍，預定本月底前完成。

儘管政府軍節節敗退，美國總統拜登仍堅持會在8月31日前撤出所有美軍，並於10日敦促阿富汗領袖「為自己而戰」。

阿富汗內戰日益白熱化的同時，美國外交官正拚命試圖恢復阿富汗政府與塔利班在卡達首都杜哈 （Doha）的談判，以迫使塔利班接受停火協議。拜登則強調，華盛頓將透過空襲以及發放食物、設備和薪酬的方式，繼續支持阿富汗政府軍。

© 2021 AFP