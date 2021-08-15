塔利班再挺進 捷克撤使館誓護阿富汗工作人員

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（法新社布拉格14日電） 塔利班（Taliban）戰士今天進一步朝喀布爾挺進。捷克政府今天表示決定讓喀布爾使館人員撤離，並矢言幫助阿富汗籍的工作人員。

目前喀布爾（Kabul）和東部城市查拉拉巴（Jalalabad）是唯二尚未淪陷的城市，促使美國等西方各國紛紛展開撤僑行動。

捷克政府表示，撤離行動包括兩名捷克外交官員及當地使館工作人員。

捷克外交部長庫拉內克（Jakub Kulhanek）在聲明中說：「我們正採取一切可能的作法，幫助我們的外交官員安全離開阿富汗。」

庫拉內克補充說：「如同其他歐洲國家，我們也會顧妥當地的使館員工。這些人為捷克效力，我們會為他們負起全責。」他說：「我們同僚的妻兒面臨死亡和酷刑威脅，我們絕不會允許這種事。」

捷克政府同時強調，他們不會背棄幫捷克軍隊翻譯的阿富汗人員。

捷克國防部長梅特納（Lubomir Metnar）說：「我很感謝翻譯人員的貢獻，我們會照顧這些翻譯人員和他們的家眷，會對捷克有興趣的人做出相關安排。」

捷克軍隊自2002年起加入阿富汗國際援助任務，今年6月撤軍。

© 2021 AFP