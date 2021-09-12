塔利班准阿富汗女性上大學 但將禁男女混班

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（法新社喀布爾12日電） 塔利班政府的新任高等教育部長今天表示，阿富汗女性只要能跟男性分開學習，就能獲准上大學。

塔利班組織（Taliban）1996至2001年統治阿富汗期間，女性權利嚴重受限。這群強硬派伊斯蘭分子上月重掌大權後，宣稱他們不會再用那麼極端的方式統治。

但阿富汗新任高等教育部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）今天告訴記者新政府的教育計畫時，對於將結束男女混班，態度仍理直氣壯。

他說：「結束男女混合的教育制度不成問題。人民都是穆斯林，他們會接受的。」

塔利班本月稍早宣布，女性若穿上長罩袍（abaya）並佩戴尼卡布（niqab）面紗，而且課堂區分男女，或至少用簾子做區隔，女性還是能上大學。

女性在塔利班上次掌權期間被禁止上學，遑論大專院校。哈卡尼表示，自塔利班上次掌權以來，阿富汗教育體系已大幅改變。

他說：「跟過去相比，教育機構數量大幅增加。這給我們的未來、阿富汗的繁榮與自足帶來希望…我們會接續現狀做下去。」

一些人擔憂新規定會把女性擋在課堂外，因為大專院校無資源分開授課。但哈卡尼堅稱女性教師人數充足，如果找不到女老師，也能想出不違規的變通之道。

他說：「一切就看校方的能力。我們也能讓男老師在簾子後面授課，或是使用科技。」

© 2021 AFP