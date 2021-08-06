塔利班刺殺阿富汗防長不成後 擊斃政府媒體中心主任

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（法新社喀布爾6日電） 阿富汗內政部表示，政府媒體資訊中心主任梅納泊今天在首都喀布爾一座清真寺遭民兵組織塔利班槍擊身亡。塔利班數天前才揚言，為報復政府加強空襲，將殺害高層官員。

阿富汗內政部發言人史塔尼克賽（MirwaisStanikzai）宣布梅納泊（Dawa Khan Menapal）身亡消息時表示：「殘忍的恐怖分子再度犯下懦弱行為，殺害了一位阿富汗愛國者，令人遺憾。」

塔利班承認犯案，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發布給媒體的訊息寫道：「他（梅納泊）死於聖戰士執行的一場特別攻擊。」

自從外國部隊5月展開最後撤軍階段以來，阿富汗長年衝突中的戰事即加劇。撤軍工作預定本月稍晚完成。

塔利班目前已控制阿富汗鄉間廣大地區，同時也在若干大城市挑戰政府軍，包括3日晚間在喀布爾對國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）發動炸彈攻擊和槍擊，儘管暗殺失敗，卻是數月來首度將戰事擴展到首都。

塔利班4日表示，喀布爾突襲事件是回應阿富汗和美國軍方在連串城市對反抗軍加強空襲。塔利班並警告，還會對阿富汗政府領導人發動更多攻擊。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP