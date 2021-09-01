塔利班包圍龐吉夏河谷 反抗勢力稱擊退大舉進犯

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社龐吉夏河谷1日電） 阿富汗伊斯蘭武裝組織塔利班今天呼籲，死守龐吉夏河谷的那些人放下武器，於此同時，對抗塔利班的反抗勢力表示，他們擊退大舉進犯。

法新社報導，龐吉夏河谷（Panjshir Valley）地形崎嶇，四周環繞着白雪皚皚的參天山峰，位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）以北約150公里處，可說是阿富汗境內最重要的反塔利班（Taliban）武裝勢力根據地。

塔利班在當地部署戰士團團圍住，由反塔利班民兵與前政府軍組成的阿富汗「民族抵抗陣線」（National Resistance Front）則誓言捍衛龐吉夏河谷。

塔利班高階領袖穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在推特發文向龐吉夏河谷的人們喊話說：「我的弟兄們，我們嘗試以對話解決龐吉夏問題…但很不幸一切都枉然。」

他說：「如今談判破裂，聖戰士（塔利班）已包圍龐吉夏，裡面仍有人不想要和平解決問題，如今取決於你們告訴他們，想要打仗的那些人，告訴他們夠了。」

前政府國防部長穆哈瑪迪（Bismillah Mohammadi）則說，塔利班8月31日晚間再度襲擊龐吉夏河谷。

穆哈瑪迪今天發推文表示，「昨晚塔利班恐怖分子襲擊龐吉夏，但被擊退」，並說塔利班戰士34死65傷。

龐吉夏河谷的居民與反抗軍則宣示戰鬥到底的決心。先前塔利班在1996至2001年執政期間，這些人中大多數曾與他們交戰。

當地居民說：「我們準備戰到最後一滴血，大家肩上都扛着槍並且準備開火，從黑髮少年到白頭老翁，人人都在談論抵抗。」

© 2021 AFP