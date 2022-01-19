塔利班呼籲穆斯林國家 帶頭承認阿富汗新政府

（法新社喀布爾19日電） 塔利班去年8月重掌阿富汗，新政府的領導人艾昆德（Mohammad Hasan Akhund）今天呼籲穆斯林國家率先承認塔利班政權。

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目前尚無國家承認塔利班政府合法性，各國都在關注這一立場強硬的伊斯蘭主義組織如今再次掌權，將如何治理阿富汗。塔利班曾於1996年至2001年統治阿國，期間因侵犯人權而聲名狼藉。

儘管塔利班承諾這次執政會採取較溫和的治理方式，但女性大致上被排除於政府組織之外，女子中學也多仍處於關閉狀態。

塔利班政府總理艾昆德在喀布爾一場處理阿國重大經濟危機的會議中表示：「我呼籲穆斯林國家帶頭正式承認我們。接着我希望我們能快速發展起來。」

艾昆德說：「我們不想要任何人的幫助。我們不是為了官員而想要（外交承認），而是為了民眾。」

他並補充，塔利班已透過恢復阿富汗的和平與安全，滿足了所有獲得承認的必要條件。

倚靠援助的阿富汗陷入人道災難，塔利班去年8月重奪政權使情況惡化，當時西方國家凍結了給阿富汗的國際援助以及該國取得海外資產的途徑。

阿富汗工作機會稀缺，且許多政府員工幾個月沒有領到薪水。聯合國並警告，阿富汗一半人口面臨糧食短缺的威脅。

© 2022 AFP