塔利班奪回阿富汗政權後毒販大發利市

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（法新社阿富汗郝斯伊瑪達29日電） 雖然阿富汗的經濟岌岌可危處於崩潰邊緣，不過阿富汗南部鴉片市集的毒販說，自從武裝組織塔利班（Taliban）奪回政權以來，他們的鴉片價格暴漲。

自8月15日塔利班奪回政權以來，鴉片價格翻了超過3倍。鴉片在阿富汗、巴基斯坦或伊朗加工製成海洛因後，流入歐洲市場。

毒販馬遜（Masoom）說，走私的掮客目前以每公斤1萬7500巴基斯坦盧比（約新台幣2850元）的價格向他收購，而塔利班奪回政權前價格只有如今的1/3。在歐洲，市售價格每公克則是50美元（約新台幣1390元）

栽植罌粟的澤柯利亞（Zekria）也說價格暴漲，並說他的鴉片價格從塔利班奪回政權之前的每公斤7500巴基斯坦盧比，目前翻漲至每公斤超過2萬5000盧比。

天氣變化、安全風險、政治動蕩與邊境封鎖都足以影響變動不定的鴉片價格，不過似乎各方都認為，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）上個月的一項聲明造成價格驟升。

當時他告訴全球各國，塔利班不會坐視「毒品生產」，不過他還說，需要國際間的支持，栽植罌粟的農民才能棄絕毒品交易。

於是禁止罌粟栽植的謠言在坎達哈省（Kandahar）隨即傳開。坎達哈省向來是塔利班的大本營，並且是阿富汗的鴉片製造及毒品走私的根據地

擔心遭到報復而冒名澤柯利亞的罌粟農說，由於買家臆測可能會供貨不足，「以致鴉片價格水漲船高」。

2000年，塔利班上回執政期間，曾禁止栽植罌粟，並聲稱依據伊斯蘭教法應嚴禁種植，並且要徹底消滅這種作物。

2001年美國領導的聯軍瓦解塔利班政權後，即使西方國家挹注數以百萬計的美元推動農業轉型，像是改種植蕃紅花等，但無法遏止罌粟栽植再度猖獗。

之後，丟掉政權的塔利班仰賴生產鴉片資助他們的叛亂活動，以對抗美國領導的聯軍。

根據聯合國統計，2016年，塔利班的半數收入來自於毒品交易，其後阿富汗的鴉片產量年復一年居高不下，光是去年的產量大約是6300公噸。

阿富汗南部的罌粟農說，不可能根除毒品交易。聯合國統計，阿富汗每年因毒品獲利高達20億美元。

© 2021 AFP