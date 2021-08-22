塔利班得勢 英前首相布萊爾譴責美軍撤出阿富汗

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（法新社倫敦21日電） 英國前首相布萊爾2001年決定與美國聯手征戰阿富汗，如今阿富汗重回武裝組織塔利班（Taliban）之手，布萊爾今天譴責英美「拋棄」阿富汗的作法「危險」又「沒必要」。

這是阿富汗政府上周末垮台後，布萊爾（Tony Blair）首次公開評論這次危機。他批評美國撤軍動機「愚蠢」，不是「基於大戰略、而是出於政治考量」。

布萊爾在自己的「布萊爾全球變化中心」（Tony Blair Institute for Global Change）網站寫了一篇洋洋灑灑的專文，表示「拋棄阿富汗及其人民是場悲劇，危險且沒必要，又不符合他們與我們的利益」。

他寫道：「我們沒必要這麼做，（但）我們選擇這麼做。」

「我們屈從於愚蠢的政治口號，宣稱要終結『這場無盡之戰』，彷佛2021年我們的戰鬥情況還跟10年、20 年前的投入程度相仿。」

布萊爾此文將被視為對美國總統拜登（Joe Biden）的直接攻詰。去年拜登選總統時曾多次使用「無盡之戰」這個詞。

布萊爾力挺以美國為首軍事干預阿富汗和伊拉克的行動，在英國海內外都是爭議人物。他認為，現在撤軍讓「全球每一個聖戰團體都在歡呼」。

布萊爾還說：「俄羅斯、中國與伊朗將藉機牟利。任何獲得西方領袖承諾的人，都將合理懷疑承諾的可靠性。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今晚也承認，俄羅斯與中國現在會在阿富汗扮演更重要的角色。

拉布告訴英國「周日電訊報」（The Sunday Telegraph）：「我們將必須引進具有潛在溫和影響力的國家，諸如俄國與中國，無論這有多不自在。」

© 2021 AFP