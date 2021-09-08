塔利班成立阿富汗政府 美國務卿將與盟國舉行線上會議

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（法新社8日電） 阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）宣布成立強硬派政府，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天將在德國，與因美國撤軍而受到震撼的國家舉行線上會談。

布林肯搭機離開阿富汗空運行動的最大轉運中心卡達，前往位於德國蘭斯坦（Ramstein）的美國空軍基地，訪視從阿富汗撤離到此的數千名疏散者。

布林肯將在蘭斯坦與德國外長馬斯（Heiko Maas）見面，之後兩人將主持一場20國外長的線上會議，討論未來針對阿富汗的行動。

美國可能會尋求國際對塔利班加強施壓，敦促他們履行讓選擇離境的阿富汗人離開的承諾。

塔利班昨天宣布成立阿富汗看守政府，成員中沒有女性，清一色是塔利班成員，內政部長還因涉恐怖主義而遭美國追捕。參與線上會議的國家也可能在今天的會談上協調如何跟這個政府打交道。

美國表示，華府對阿富汗政府的組成「深感關切」，將依據阿富汗的行為做出判斷。美國官員已強調，要華府正式承認塔利班政府，目前仍遙不可及。

布林肯也說，儘管美國史上最長的一場戰爭已經結束，華府將與盟友合作，在阿富汗運用外交與經濟影響力。

© 2021 AFP