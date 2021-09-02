塔利班批准阿富汗板球隊出國比賽 掌權後首見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾2日電） 阿富汗掌權組織塔利班（Taliban）已批准上台後首次板球國家隊出賽，令人看好在奉行伊斯蘭主義新政府統治下的阿富汗，將如常繼續參與國際運動賽事。

阿富汗板球聯盟（Afghanistan Cricket Board）執行長辛瓦里（Hamid Shinwari）告訴法新社：「我們已獲准派隊伍前往澳洲。」

塔利班上回首度在阿富汗執政、至2001年遭到推翻期間，禁止大多數休閑活動，包括多項運動；各體育場也充作公開行刑場地。

不過，身為強硬派伊斯蘭組織的塔利班並不介意板球，而這項運動也受到許多塔利班戰士歡迎。

塔利班8月奪下阿富汗首都喀布爾（Kabul）、取得政權後，承諾這次統治將不會實行如上次一般嚴格的伊斯蘭教法。

阿富汗將參與的板球對抗賽（Test cricket）定於11月27日至12月1日在澳洲荷巴特（Hobart）舉行。比賽原定去年舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和旅行限制而延後一年。這將是阿富汗隊首次赴澳洲參加板球對抗賽。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP