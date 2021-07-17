塔利班捲土重來 伊朗採取務實做法建立友好關係

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭17日電） 武裝組織塔利班在美軍撤離阿富汗的同時攻城掠地，勢力範圍擴及與伊朗接壤的重要邊境口岸。對此，伊朗似乎採取務實做法，並希望與這個捲土重來的民兵組織建立友好關係。

法新社報導，強硬的遜尼派獲得一連串勝利後，美軍和盟軍迅速撤離，阿富汗政府搖搖欲墜。這讓什葉派伊朗擔心逃離教派暴力的難民湧入該國，同時也不願見到對立意識形態掌控鄰國。

改革派報紙「國民信心報」（Etemad）警告，一旦塔利班這樣的極端、暴力組織掌權，「將帶來令人不愉快的後果，包括大批難民湧入，以及在我們的東部邊界，與塔利班抱持相同思想的危險教派即將掌權」。

美軍約20年前來到阿富汗，他們全面撤軍前不到7周，塔利班宣稱已掌控阿富汗多達85%領土。而伊朗與阿富汗接壤的邊界長達900公里，讓伊朗官員感到相當不安。

雖然長期以來，伊朗不斷呼籲主要敵人美國自阿富汗撤軍，但該國也擔心塔利班一旦東山再起，或是阿富汗再度陷入混亂，後果將不堪設想。

位於義大利佛羅倫斯的歐洲大學學院（EuropeanUniversity Institute）研究員德姆（Clement Therme）告訴法新社，伊朗正試圖「在激進反美意識形態偏好與維護該國東翼安全的必要考量之間取得平衡」。

先前聯合國難民署（UN Refugee Agency）警告，阿富汗面臨「迫在眉睫的人道危機」。目前伊朗已收容近350萬名阿富汗難民，將近伊朗總人口的4%。

美國前總統川普於2018年恢復對伊朗制裁後，伊朗陷入經濟危機。如果再有難民湧入，將讓這個國家面臨更大挑戰。此外，伊朗也正疲於奔命，努力遏制第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

伊朗極端保守報紙「環球報」（Kayhan）警告：「雖然塔利班堅稱他們不反對什葉派，且他們會尊重伊朗的邊界，但是塔利班以武力為基礎的做法，意味什葉派和國家邊界面臨不確定的未來。」

塔利班捲土重來，也讓人們擔憂，與伊斯蘭國團體（Islamic State）有聯繫的聖戰分子，可能在阿富汗獲得更穩固的立足點。

© 2021 AFP