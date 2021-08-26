塔利班掌權中亞不安 阿富汗鄰國向俄羅斯買武器

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（法新社莫斯科26日電） 阿富汗民兵組織塔利班奪回政權後，俄羅斯當局今天說，位於中亞的阿富汗鄰國紛紛向俄國下訂單，購買武器與直升機等軍備。

法新社報導，塔利班迅雷不及掩耳之勢奪回政權引起這些國家擔憂。阿富汗的中亞鄰國多數是前蘇聯時期的附庸國，莫斯科當局在它們境內設有軍事基地。

俄羅斯國營武器出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）負責人米科夫（Alexander Mikheev ）告訴官媒「俄羅斯新聞社」（RIA-Novosti）：「我們已經接到很多筆來自中亞多國的訂單，採購俄制直升機、槍炮與現代邊界保護系統。」

雖然俄羅斯對於阿富汗的新領導班子維持審慎樂觀立場，不過俄國警告，有好戰分子混雜在難民中進入周邊國家。

烏茲別克與塔吉克於本月初在兩國接近阿富汗邊界處，會同俄羅斯進行聯合軍事演習；以俄羅斯為首的軍事同盟「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）會員國，也預定9月7日至9日在吉爾吉斯進行聯合軍演。

「國際傳真社」（Interfax）報導，CSTO新聞發布單位指出，9月間的軍演將着重於「殲滅入侵某個CSTO會員國領土的非法武裝團體」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

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