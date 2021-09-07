塔利班掌權後第一個開學日 喀布爾大學校園冷清

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（法新社喀布爾6日電） 阿富汗武裝組織塔利班正式掌權，首都喀布爾今天迎來新體制下的第一個開學日，校園卻空空蕩蕩，教師和學生都面臨許多嚴格的新規定。

塔利班曾於1996年到2001年掌權，當時阿富汗女性自由嚴重受限，不得接受高等教育。如今塔利班承諾放寬規定，允許女性就讀私立大學，但衣着和行動上仍有許多限制。

塔利班表示，女性只能穿裹住全身的長袍或只露出眼部的罩袍去上課，且必須男女分班。

喀布爾的加爾吉斯坦大學（Gharjistan University）校長拉馬尼（Noor Ali Rahmani）說：「本校學生不接受這種規定，我們將必須關閉學校。」他還說：「我們的學生包頭巾，不穿全身罩袍。」

塔利班教育機關昨天發布一份很長的文件說明在教室上課的措施，規定男女須分班；若人數在15人以下，至少要用簾子隔開。

但拉馬尼接受法新社訪問時表示：「我說我們不接受，因為這很難做到。我們也說，這不是真正的伊斯蘭教，可蘭經沒這麼指示。」

塔利班20年前垮台後，阿富汗成立了許多私立學院和大學，這些學校的女學生如今只能上女教師或「年長男性」的課，且只能從女性專用門進出，還必須比男生早5分鐘下課，以免在教室外碰上。

至於在公立大學方面，塔利班目前尚未說明規定。

校園實施新制，有些學生反倒鬆了一口氣，因為至少女性在新的塔利班政權下還能上大學。

負責阿富汗女性獎學金計畫的巴曼（Zuhra Bahman）在社群媒體上說，她和一些學生談過，「雖然要包頭巾，她們很高興能回到學校」。

巴曼表示：「塔利班開放大學讓女性就讀，是很重要的進步。讓我們繼續努力在其他權利和自由上達成共識。」

喀布爾的伊本．西納大學（Ibn-e Sina University）發言人塔吉里（Jalil Tadjlil）表示，男女學生早就從不同門出入。他告訴法新社，校方無權對這些決定置喙，學生人數少只能歸咎於「當前的不確定性」。

有人在網上分享伊本．西納大學上課的照片，內容是6名女生與其他男生在同一間教室，分左右兩邊坐，中間隔着從天花板垂下的布簾。

通常，暑假過後的校園走廊在開學第一天總是有很多學生，但今天，喀布爾的大學校園出席率奇低，這讓教育界領袖不得不思考有多少具天賦的年輕人逃離阿富汗。

加爾吉斯坦大學電腦科學教師拉瑪贊（Reza Ramazan）表示，女生上學的風險特別高，尤其是通過檢查哨的時候，「塔利班會檢查她們的手機和電腦」。

28歲的電腦科學系男生胡笙（Amir Hussein）說，塔利班接管國家後，「一切都徹底變了」，「很多學生對學業不再感興趣，因為他們不知道未來會是什麼樣。他們大多隻想離開阿富汗」。

© 2021 AFP