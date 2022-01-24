塔利班掌權後首訪歐 與西方代表閉門會面

（法新社奧斯陸24日電） 塔利班和西方外交官今天在挪威的奧斯陸舉行會談，討論阿富汗的人道危機和人權，尤其是女性的人權。

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這是塔利班去年8月重新掌權後，首次出訪歐洲，將和美國、法國、英國、德國、義大利、歐盟和挪威的代表會面。

塔利班代表團則由外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）領軍。

這場由挪威促成的閉門會議在奧斯陸郊區的索里亞飯店（Soria Moria Hotel）舉行。

這項會議料聚焦在人道危機。塔利班去年8月重新掌權後，阿富汗的人道局勢惡化。

20年前被推翻下台的塔利班重新掌權後，國際切斷援助，在連年嚴重的乾旱後，阿富汗數以百萬計民眾已面臨糧食短缺。

目前世界上尚未有國家承認塔利班政權，挪威外交部長修伊特費特（Anniken Huitfeldt）強調，這次會談「不代表合法化或承認塔利班政權」。

「但我們必須和實際上的當權者會談。我們不能坐視政治局勢導致人道災難惡化。」

與此同時，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）22日告訴法新社，塔利班希望這次的會談有助於「將戰爭的氛圍轉變為和平的局勢」。

© 2022 AFP