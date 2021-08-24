塔利班掌權 阿富汗媒體命運未卜

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（法新社喀布爾24日電） 塔利班接管阿富汗後，成千上萬的人逃離當地，其中包括數十名媒體記者。法新社報導，多數外媒記者都已在公司協助下撤離，至於跑不了的當地媒體工作者，恐將面臨未知命運。

儘管塔利班官員曾多次保證，未來媒體將可繼續自由運作，記者也毋須擔心遭到騷擾或傷害，但該組織重新掌權，仍被視為對當地媒體的嚴重打擊。

在1996年到2001年、塔利班首度統治阿富汗期間，該國可說根本沒有媒體。塔利班以「不道德」為由，禁止電視、電影與各種娛樂，部分電子產品也被認為不符合伊斯蘭精神。

當時，全國只有一個廣播電台「伊斯蘭教法之聲」（Voice of Sharia），專門播放政府宣傳和伊斯蘭節目。

2001年塔利班垮台後，在美國支持的政府管理下，阿國私人電視台、廣播電台等媒體數量大幅成長。除了新聞之外，電影、肥皂劇、達人秀、音樂影片也如雨後春筍般出現。

無國界記者組織（RSF）本月引述國家媒體聯盟說法表示，阿富汗如今擁有逾50個電視台、165個電台，以及數十種出版品。

阿國媒體的蓬勃發展，也為原本被塔利班排除在公共生活、教育和工作場所外的女性，提供了更多空間和機會。

阿國各地有數百名女性在螢光幕前或幕後工作，擔任記者、製片、主持、表演等工作。

此外還有數十名阿籍記者，替外國媒體工作。

然而，正如塔利班也曾就女權和大赦等問題給出承諾，阿富汗的記者也很難相信這些承諾會兌現。

最近數周，隨着塔利班持續攻城掠地，挺進喀布爾，數十家電視台和廣播電台都已停播或遭佔領。

據報導，塔利班戰士近日一直挨家挨戶尋找反對派人士，其中也包括異議記者。

事實上，阿國記者的恐懼與不信任感確實不是空穴來風。對記者來說，長期以來該國都是世界上最危險的國家之一。據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的統計，自2001年以來，至少有53名記者遭到殺害。

阿國變天後，許多記者已躲藏起來，還有一批外媒記者搭機離開。然而，對於沒有外媒幫助的媒體工作者來說，逃離堪稱「不可能的任務」。

一名22日離開阿國的資深記者在推特上抒發心情，稱局勢徹底失去控制，「我的夢想和抱負都被屠殺了，這是我生命中悲慘的一天」。

© 2021 AFP