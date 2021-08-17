塔利班掌阿富汗恐掀難民潮 土耳其伊朗頭疼

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（法新社巴黎17日電） 民兵組織塔利班迅速接管阿富汗，讓區域大國伊朗與土耳其頭疼。兩國雖有機會提升影響力，卻也都不希望再來一波難民潮，尤其它們目前都在對抗COVID-19疫情和自身經濟困境。

分析家表示，之後局勢會如何發展，一切得看這項未知因素：塔利班（Taliban）是否改采較溫和的立場，允許國際合作，抑或是重返導致它們在2001年911恐攻後被推翻的極端主義。

智庫歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）告訴法新社：「現況無疑對土耳其構成巨大風險，伊朗也很可能淪為輸家，如果塔利班走上老路，提供避風港（給伊斯蘭極端分子）的話。」

很多想去歐洲的難民會借道伊朗前往土耳其，兩國都面臨大量難民湧入的風險，且早已收容大量難民━土耳其境內有360萬名敘利亞人，伊朗境內則有350萬名阿富汗人。國內民眾忍耐力已到極限。

與此同時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創伊朗，把這個本就面臨制裁之苦的國家進一步推向危機。土耳其經濟成長不再亮麗，讓總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的支持度逐漸失去保障。

艾爾段上周表示，為確保和平，他準備好與塔利班領導階層會面。伊朗強硬派新總統萊希（Ebrahim Rasi ）則稱美國在阿富汗「戰敗」，是阿富汗實現和平的機會。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天提到，塔利班已就保護平民和外國人釋出「正面訊息」，他希望塔利班會貫徹正向行動。

© 2021 AFP