塔利班擊斃記者家屬 德國之聲籲政府協助

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（法新社柏林19日電） 德國公共國際廣播機構德國之聲（Deutsche Welle）說，阿富汗的塔利班（Taliban）戰士挨家逐戶搜捕一名旗下記者時，開槍擊斃他的一名親人，呼籲德國政府儘快提供協助。

德國之聲指出，這名記者目前在德國工作。他的另一名親人受到重傷，但其他人順利逃脫。德國之聲並未提供此一事件的相關細節。

德國之聲台長林柏格（Peter Limbourg）譴責這起殺人案，他說這顯示了媒體工作者和他們的家屬在阿富汗面臨的危險。

他指出：「我們其中一名編輯的親人昨天遭塔利班殺害，是令人難以相信的悲劇，證明了我們在阿富汗的員工與家屬身陷嚴峻的危險之中。」

「這是塔利班已在喀布爾與各省有計畫搜捕記者的證據。情勢緊迫，我們快要沒有時間了。」

德國之聲說，塔利班已突襲至少另外3名德國之聲記者的住家。

德國之聲等德國媒體組織呼籲德國政府儘快採取行動，協助他們在阿富汗的工作人員。

塔利班奪下首都喀布爾後大打公關戰，承諾將給予媒體自由並赦免所有反對者，但法新社看到的聯合國機密文件說，塔利班正在加強搜捕為美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊工作的人。

© 2021 AFP