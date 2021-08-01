塔利班攻城略地 阿富汗南部機場遭火箭攻擊

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（法新社阿富汗坎達哈1日電） 阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）在阿富汗全境攻勢不斷，官員今天告訴法新社，昨晚至少有3枚火箭擊中南部坎達哈（Kandahar）機場。

機場主管帕希頓（Massoud Pashtun）告訴法新社：「昨晚3枚火箭擊中機場，其中兩枚擊中跑道…機場所有航班都因此取消。」帕希頓表示，正在修復跑道，機場預料會於今天稍晚恢復營運。

喀布爾民航當局官員證實坎達哈機場遭火箭攻擊。

塔利班發言人則告訴路透社：「我們鎖定坎達哈機場，是因為敵人利用這座機場為中心，朝我們空襲。」

塔利班數周來對坎達哈市郊區發動摧毀性攻擊，讓人擔心這個坎達哈省省會瀕臨淪陷。坎達哈空軍基地提供阿富汗軍方重要的後勤與空中支援，對阻止塔利班侵擾這個阿富汗第2大城市關重要。

塔利班正朝西部赫拉特省（Herat）省會赫拉特與南部海曼德省（Helmand）首府拉什卡加（Lashkar Gah ）節節進逼，在美軍撤離的最後階段，塔利班大舉奪占的土地多是人口稀疏的鄉村地區，但近幾周塔利班逼近多個省的首府，還攻下了重要的邊界口岸。

若是他們佔領大城市中心，近期的攻勢就會進入另一階段，讓人更擔心阿富汗軍方無力抵擋塔利班繼續攻略城池。

塔利班今夏一步步攻下城池，但他們的戰果，都被阿富汗政府斥之為缺乏戰略價值。

© 2021 AFP