塔利班稱宰牲節期間只採守勢 但未宣告停火

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（法新社喀布爾21日電） 阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）今天表示，在穆斯林重要節慶「宰牲節」（Eid al-Adha）期間，只會為了自衛而戰；但他們不願宣告正式停火。

美國等外國軍隊幾乎已全數撤出阿富汗，與此同時，塔利班民兵在境內發動全面攻勢，例如搶奪土地、佔領邊關、包圍城市。

塔利班發言人告訴法新社，「我可以證實，我們在宰牲節期間處於防禦狀態」；此外未提供其他細節。

宰牲節是最重要的穆斯林節慶之一，通常會宰殺牲畜與弱勢者共享。在阿富汗，宰牲節自19日到23日進行。

塔利班過去在伊斯蘭節慶期間會宣布暫停與政府軍交戰，好讓阿富汗人短暫歇息，在相對安全的條件下回家探親。

但塔利班也利用停火期間強化陣地、補給戰鬥人員，一旦戰事重啟，就能攻擊阿富汗安全部隊，塔利班為此備受抨擊。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）昨天才說，塔利班毫無意願邁向和平，交戰雙方的談判收效甚微。

甘尼昨天說這番話之前數分鐘，至少3枚火箭落在總統府附近，當時他正與高階官員在戶外祈禱，慶祝宰牲節展開。極端組織伊斯蘭國（IS）聲稱發動了這起攻擊。

伊斯蘭國的意識形態雖不同於塔利班，但過去曾被指為塔利班的代理人，尤其是針對政府文職人員的攻擊。

© 2021 AFP