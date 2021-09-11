塔利班立場似有軟化 將允許女性參與板球運動

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（法新社雪梨11日電） 澳洲不滿塔利班禁止女性投入板球運動，取消對阿富汗的男子賽事，塔利班立場隨即出現「髮夾彎」，阿富汗板球聯盟告訴澳洲媒體，「很快」就會允許女性繼續打板球。

阿富汗板球聯盟主席法茲利（Azizullah Fazli）10日晚間告訴澳洲特殊廣播服務公司（SBS），「我們將就如何允許女性打板球明確說明我方立場，很快就會說明如何進行」。

他還說，女子板球隊的25名成員都選擇留在國內，沒有搭乘撤離航班離開阿富汗。

不過，這番言論似乎與塔利班文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasiq）的說法互相矛盾。瓦西克8日告訴同一間澳媒，女性「沒有必要」參加體育活動。

雖然塔利班政權已批准男子板球隊出國比賽，阿富汗隊也準備參與原訂11月27日在澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）首府荷巴特（Hobart）舉行的國際「板球對抗賽」（Test cricket）；不過，澳洲政府及澳洲板球協會一致反對比賽舉行。

阿富汗板球聯盟隨即連夜發布聲明，呼籲澳洲勿因塔利班禁令而懲罰男子隊，還稱自己「無力改變阿富汗的文化和宗教環境。請不要孤立我們，也不要懲罰我們」。

SBS於8日報導，由於板球賽事的參賽隊伍資格必須具備國際板球理事會（International Cricket Council）會員國身分；而會員國資格的要求之一是當地必須同時擁有男子和女子的職業隊伍。

因此，一旦塔利班禁止女性打板球，阿富汗男子國家隊也將喪失參與板球對抗賽的資格。

© 2021 AFP