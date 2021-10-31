塔利班精神領袖艾昆薩達 首度公開露面發表演說

（法新社喀布爾31日電） 塔利班官員今天宣布，組織最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）今天在南部城市坎達哈（Kandahar）支持者的會議上發表演說，這是他首度公開露面。

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艾昆薩達自2016年以來一直是塔利班的精神領袖，但他始終保持低調，即使旗下組織塔利班8月奪下阿富汗政權後依然如此。

他低調的作風助長外界猜測他在成立的塔利班政府中扮演何種角色，甚至有傳言指出他已過世。

根據塔利班官員說法，艾昆薩達今天造訪哈基瑪神學院（Darul Uloom Hakimah），並對「英勇的士兵和信徒發表談話」。

活動現場戒備森嚴，並沒有照片或影片外流，不過塔利班社群媒體帳號倒是分享了一段10分鐘的錄音檔。

被稱作「信徒領袖」的艾昆薩達演說內容並未觸及政治議題，而是傳達宗教訊息，尋求神賜福於塔利班領導階層。

他不但為塔利班烈士、受傷戰士祈禱，同時也祈禱伊斯蘭大公國（Islamic Emirate）官員在這次「重大考驗」中能取得成功。

美軍無人機2016年狙殺前塔利班領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）後，塔利班內部迅速進行權力過渡，艾昆薩達獲派接任領袖。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

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