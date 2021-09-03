塔利班組建政府在即 國際關注是否履行承諾

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（法新社喀布爾3日電） 塔利班組建政府在即，有消息指最快3日宣布新政府，也有消息稱可能是4日或下周。無論如何，國際都在看塔利班是否會履行承諾，展現更大包容力，尤其是對女權。

塔利班發言人告訴法新社，原本預期會在周五祈禱後宣布新政府，但現在看來最快要在4日。

美軍8月31日結束長達20年的阿富汗駐軍任務後，塔利班面臨從叛亂組織轉型為執掌政權的巨大挑戰。

雖然西方對塔利班一直採取「靜觀其變」態度，但與塔利班新領導階層打交道的跡象正加速浮現。

塔利班發言人3日稍早推文表示，中國外交部已承諾要維持駐阿富汗大使館運作，並加強雙邊關係與人道援助。

聯合國表示，已經重啟阿富汗部分地區的人道援助班機，連結巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與阿富汗北部大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）以及南部大城坎達哈（Kandahar）。

阿富汗最大航空公司阿里亞納阿富汗航空（Ariana Afghan Airlines）在得到塔利班與航空當局「開綠燈」後，將於3日稍晚恢復國內班機，先開始飛馬薩里沙利夫到首都喀布爾班機。

西聯公司（Western Union）和速彙金國際公司（Moneygram）也都表示恢復轉帳業務，許多阿富汗人都仰賴海外親戚彙款維生。卡達表示，正努力恢復援助生命線：喀布爾機場的運作。

塔利班新政權誓言要比上次1996到2001年執政更具包容性，當年掌權前同樣經歷多年衝突，先是抵抗蘇聯在1979年入侵，接着爆發血腥內戰。

塔利班第一次執政時，以嚴酷實施極度保守伊斯蘭律法而惡名昭彰，女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。

現在所有人都在看，塔利班推出的內閣，是否能挽救因為戰亂而受創的經濟，並履行承諾，成立「更包容」政府。

各界對於新政府揣測不斷，但高層官員本周透露，內閣成員可能不會納入女性。

© 2021 AFP