塔利班統治下 阿富汗民眾在恐懼中展開新生活

(法新社喀布爾17日電) 阿富汗變天後,在首都喀布爾街頭,已看不到過往常見、身着時髦西服的行人。如今男性外出時都改穿傳統套裝(shalwar kameez),街上也幾乎看不到女性身影。

塔利班上台後,部分喀布爾(Kabul)民眾雖然心懷疑懼,仍大膽離開家門,上街觀察他們的新生活變成什麼樣貌。

一名雜貨店老闆形容,街頭「還是能感覺到恐懼氣息」。對許多民眾而言,過去20年來的生活更是一夕變調。

如今已有多種跡象,顯示人們正改變生活方式,以適應強硬派伊斯蘭政權回歸。儘管他們尚未接獲直接命令,但為避免惹上麻煩,許多人開始自我保護。

在1996年至2001年塔利班首度掌權期間,他們根據嚴格的古蘭經和伊斯蘭教律法治國。

當時,塔利班的勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice )經常鞭打祈禱遲到者的腿部後方。小偷則會被處以公開鞭刑或截肢,甚至遭到當眾處決。

塔利班也禁止男女混校,這意味多數女孩無法上學。女性也不得在可能接觸異性的場所工作。

截至17日,尚無跡象顯示塔利班準備恢復這些嚴刑峻法,但民眾並不想冒險。

一名商店老闆表示,「人們擔心未知的狀況。城裡有塔利班的巡邏小隊,他們沒有騷擾民眾,但大家都很害怕」。

塔利班17日宣布,所有政府官員皆可獲「大赦」,並敦促他們重返崗位。聲明稱,「你們都應該充滿信心地回歸日常生活」。

塔利班官方發言人夏亨(Suhail Shaheen)16日晚間也重申,女性不會面臨任何威脅,「她們的受教育權也將受保護」。不過,針對他們未來如何統治阿富汗,塔利班至今仍含糊其辭,僅稱會遵循伊斯蘭準則。

