塔利班統治下 阿富汗民眾在恐懼中展開新生活

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（法新社喀布爾17日電） 阿富汗變天後，在首都喀布爾街頭，已看不到過往常見、身着時髦西服的行人。如今男性外出時都改穿傳統套裝（shalwar kameez），街上也幾乎看不到女性身影。

塔利班上台後，部分喀布爾（Kabul）民眾雖然心懷疑懼，仍大膽離開家門，上街觀察他們的新生活變成什麼樣貌。

一名雜貨店老闆形容，街頭「還是能感覺到恐懼氣息」。對許多民眾而言，過去20年來的生活更是一夕變調。

如今已有多種跡象，顯示人們正改變生活方式，以適應強硬派伊斯蘭政權回歸。儘管他們尚未接獲直接命令，但為避免惹上麻煩，許多人開始自我保護。

在1996年至2001年塔利班首度掌權期間，他們根據嚴格的古蘭經和伊斯蘭教律法治國。

當時，塔利班的勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice ）經常鞭打祈禱遲到者的腿部後方。小偷則會被處以公開鞭刑或截肢，甚至遭到當眾處決。

塔利班也禁止男女混校，這意味多數女孩無法上學。女性也不得在可能接觸異性的場所工作。

截至17日，尚無跡象顯示塔利班準備恢復這些嚴刑峻法，但民眾並不想冒險。

一名商店老闆表示，「人們擔心未知的狀況。城裡有塔利班的巡邏小隊，他們沒有騷擾民眾，但大家都很害怕」。

塔利班17日宣布，所有政府官員皆可獲「大赦」，並敦促他們重返崗位。聲明稱，「你們都應該充滿信心地回歸日常生活」。

塔利班官方發言人夏亨（Suhail Shaheen）16日晚間也重申，女性不會面臨任何威脅，「她們的受教育權也將受保護」。不過，針對他們未來如何統治阿富汗，塔利班至今仍含糊其辭，僅稱會遵循伊斯蘭準則。

© 2021 AFP