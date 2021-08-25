塔利班罔顧人權 世界銀行對阿富汗援助暫停

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（法新社華盛頓24日電） 塔利班（Taliban）重奪政權，讓世界銀行（World Bank）對阿富汗的情況感到「極度憂心」，尤其是女權的部分。世界銀行發言人還告訴法新社，他們已經因此暫停援助阿富汗。

世界銀行發言人說：「我們已經暫停了世銀在阿富汗的款項，並密切監控、評估局勢。」

「我們十分擔心阿富汗局勢和發展前景，尤其是對婦女的影響。」

塔利班以迅雷不及掩耳速度拿下阿富汗政權後，掀起一波逃離潮。塔利班1990年代第一次統治阿富汗時不允許婦女擅自出門，禁止大部分娛樂活動，並施行石刑、公開處決等刑罰。

美國正趕於8月31日期限前完成撤離相關人員。

華府上周宣布，美方將拒絕塔利班提領阿富汗存放在美國的黃金和現金儲備。

國際貨幣基金（IMF）同樣暫停對阿國的資助，包括現行的3.7億美元貸款計畫，也包含原定於23日發放的3.4億美元特別提款權（Special Drawing Rights，SDR）。

消息來源表示，世銀暫緩發布聲明，直到旗下人員全數離開阿富汗為止。他們的撤離行動已於20日完成。

根據世銀官網，自2002年以來，世界銀行在阿富汗投入20多個發展項目，提供了超過53億美元的資金。

© 2021 AFP