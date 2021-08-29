塔利班要求支援機場營運 土耳其總統潑冷水

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（法新社伊斯坦堡29日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天對土國營運喀布爾機場、塔利班負責維安的計畫潑冷水，表示若再發生一次恐怖攻擊事件，土耳其的處境將十分難堪。

土耳其一直在考慮幫忙喀布爾機場的維安與營運，但25日卻把500名非戰鬥部隊撤離阿富汗，顯然是已經打了退堂鼓。

艾爾段27日表示，土耳其已經和塔利班在喀布爾舉行首次會談，並表示仍在評估塔利班希望安卡拉政府協助機場後勤的請求。

安納杜魯新聞社（Anadolu）和其他新聞媒體刊登艾爾段的評論，他說：「塔利班對機場議題說了什麼？他們說，『讓我們維安，但你們負責營運』，我們為什麼要把維安交給你們？」

「假設你們負責維安，如果又發生一次浴血事件，我們要怎麼對全世界解釋？這不是輕鬆的工作。」

喀布爾機場26日發生自殺炸彈攻擊事件，釀100多死，包括13名美軍，造成空中撤離任務放緩。美國總統拜登下令31日為最終撤軍日。

艾爾段說，土耳其已經完成撤離任務，並把大使館從機場搬回原來的建築物。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP