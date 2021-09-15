塔利班謝各國承諾金援逾10億美元 籲美向阿富汗展現氣度

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（法新社喀布爾14日電） 塔利班今天對世界各國承諾向阿富汗提供逾10億美元的緊急援助表示感謝，並敦促美國向這個貧窮國家展現度量，就協助美軍完成撤軍表達謝意。

聯合國昨天在瑞士日內瓦舉行一場募款會議，目的是替飽受戰亂蹂躪的阿富汗籌資數億美元，與會各方已承諾向阿國提供12億美元的人道援助。伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）上個月發動閃電攻勢，重新接管阿富汗政權，讓準備撤離的美軍措手不及。

原本就重度仰賴外國援助的阿富汗如今正面臨經濟危機，新政府無力支付工資，糧食價格也飆升。

塔利班代理外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在記者會上表示，塔利班會「明智使用捐贈的資金」，並將其用於減輕貧困。

穆塔奇說：「我們感謝並樂見世界各國承諾提供約10億美元援助金，並懇請他們繼續向阿富汗伸出援手。」

「伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班過去國號）將盡最大努力，以完全透明的方式向有需要的人提供這些援助。」

他也希望華府對塔利班8月允許美方完成撤軍並撤離超過12萬人表示感激。

他說：「美國是一個大國，他們需要有一顆寬大的心。」

穆塔奇說，面臨乾旱危機的阿富汗已經獲得巴基斯坦、卡達和烏茲別克等國援助，但沒有透露更多細節。

他說，他已與中國大使討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和其他人道主義相關事宜，而北京承諾「很快」就會提供1500萬美元給阿富汗。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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