塔利班逼近 美駐阿富汗使館要員工銷毀敏感資料

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（法新社華盛頓13日電） 阿富汗民兵組織塔利班節節逼近首都喀布爾，美國駐喀布爾大使館今天下令員工銷毀敏感資料。美媒報導說，此舉凸顯美國總統拜登政府已有大使館可能遭塔利班攻佔的心理準備。

據報導，大使館設施主管今晨發給員工備忘錄，指示他們減少敏感資料的數量，銷毀任何有美方標誌、國旗或可能被濫用於宣傳工作的文件和物品。

國務院發言人表示，美國駐喀布爾（Kabul）大使館已在「縮編中」。發言人說：「我們在世界各地的外交職位縮編作業是遵循標準操作程序，目的是將我們在各類的足跡降到最少，包括員工人數、設備和用品。」

美國媒體報導，一名官員表示，這與大多數美軍本月底前撤離阿富汗的既定計畫一致，但也坦言塔利班（Taliban）持續進逼，扮演了一定的角色。

法新社提到，拜登在美國打了20年阿富汗戰爭後下令美軍撤離，上述備忘錄是美國駐當地大使館安全疑慮升高的最新跡象。

塔利班持續攻城掠地，昨天又佔領阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）和第3大城赫拉特（Herat），並且逼近喀布爾，今天拿下距離喀布爾僅50公里的洛迦省（Logar）首府普里阿蘭（Puli Alam）。

隨着阿富汗局勢急轉直下，各國展開撤僑行動。美國昨天宣布，將增派約3000名軍人協助撤離美國駐喀布爾大使館人員；英國也表示將派兵600人至阿富汗協助撤離僑民和翻譯人員等事宜。美聯社報導，加拿大也將部署特種部隊至喀布爾，協助大使館人員撤退。

丹麥和挪威今天表示將暫時關閉駐喀布爾大使館；芬蘭則表示將撤離130名當地阿富汗人員。

然而美國國防部今天卻表示，喀布爾似未面臨「迫在眉睫的威脅」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體，看來塔利班正試圖孤立喀布爾，但喀布爾未受到迫在眉睫的威脅。但他也說，塔利班佔領省會的速度「令人深感憂心」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP